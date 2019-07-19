Житель Красноярского края надел юбку из-за запрета на шорты в мэрии: видео

В Красноярском крае местный житель пошел на отчаянный шаг в попытке обойти запрет на посещение администрации Железногорска в шортах. Мужчина надел вместо шорт юбку и успешно миновал пропускной пункт.

Посетитель переоделся прямо на глазах охранника. Ввиду формального соблюдения дресс-кода, предъявить что-либо отчаянному мужчине он не смог.

«В администрацию Железногорска не пускают в шортах. Один раз меня уже завернули – сейчас пойду в юбке», - комментирует посетитель свой поступок на кадрах опубликованного в Instagram видео.

Между тем, дежурный охранник опроверг информацию о полном запрете, заявив, что в шортах ниже колена в мэрию пускают.