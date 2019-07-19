В МИД РФ связали итоги выборов в Раду и выбор политического курса Киева

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что итоги выборов в Верховную раду могут оказать непосредственное влияние на то, пойдет ли Киев по пути мира.

Он подчеркнул, что теперь «настает момент истины».

«Результаты голосования важны с точки зрения дальнейшего вектора развития страны и, скорее всего, окажут непосредственное влияние на то, пойдет ли Украина по пути мира и конструктивного диалога в обществе, или же продолжит скатываться в национал-радикальную диктатуру», - сказал Карасин.

По его словам, теперь «выбор за Киевом и украинским народом», поскольку по итогам выборов президента Украины можно понять, что жители страны «устали от напряжения, милитаристского угара и пустых обещаний». Теперь они, по мнению Карасина, хотят ощутимых перемен к лучшему.

«Многое в вопросе о мире на юго-востоке будет зависеть и от политической воли нового состава правительства Украины, которое будет сформировано по итогам выборов», - цитирует Карасина РИА Новости.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочных выборах в украинский парламент. Такое решение стало ответом на ранее принятое решение ассамблеи о снятии санкций в отношении России.

В свою очередь в МИД РФ прокомментировали решение Киева не допускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду. В российском дипведомстве назвали такой исход «нелепой реакцией».