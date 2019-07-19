Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Киев готов рассмотреть обмен Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм в Крыму, на журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», - сказал украинский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом по нормализации отношений между двумя странами могло бы стать освобождение Вышинского. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва будет приветствовать«любые шаги по освобождению людей».

Журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае прошлого года в Киеве. Его обвинили в государственной измене. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма.