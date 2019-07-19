Опубликованы кадры с места задымления самолета в Шереметьево

Опубликовано видео из салона пассажирского самолета, который задымился минувшей ночью при взлете из Шереметьево. Пилоты были вынуждены объявить эвакуацию, после того как в кабине раздался сигнал датчика о задымлении.

Немедленно выпустили надувные трапы, по которым на перрон спустились все 173 человека, находившиеся на борту. При этом восемь из них пострадали, двоих пришлось госпитализировать.

По факту произошедшего Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России заявило о начале доследственной проверки. Кроме того, Ространснадзор проверит авиакомпанию Nordwind, которой принадлежит лайнер.