В Конгрессе США провели обряд по изгнанию темных духов

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провел в здании конгресса обряд экзорцизма. Священник «изгнал духов тьмы» из Капитолия, где заседают сенат и палата представителей.

Обряд Патрик Конрой начал со вступительной молитвы.

«Это была трудная и спорная неделя, в которую темные духи пришли в дом людей. Именем Твоим теперь я изгоняю всех духов тьмы из этой палаты», - обратился священник к богу.

На неделе между конгрессменами разгорелись серьезные споры из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter. Чтобы восстановить порядок в палате и провести голосование, понадобилось несколько часов.

Большинством голосов палата представителей осудила высказывания американского президента, направленные в адрес четырех женщин из конгресса. Резолюция была поддержана 240 парламентариями, против ее принятия выступили 187 человек.