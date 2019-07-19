Летевший в Москву пассажирский самолет экстренно вернулся в Сургут
На борту воздушного судна находились 116 человек. Приземление самолета прошло благополучно.
© Фото: Utair, Facebook
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Сургута в Москву, вернулся в аэропорт. Инцидент произошел в пятницу, 19 июля.
Как уточнили в справочной службе сургутского аэропорта, приземление воздушного судно прошло благополучно.
«Самолет рейса Сургут - Москва благополучно сел в Сургуте в 09:50 по местному времени (07:50 мск)», - говорится в сообщении.
Вместе с тем известно, что пострадавших в результате ЧП нет. Самолет вернулся из-за неисправности.
Также известно, что на борту воздушного судна находились 116 пассажиров. Все они вылетят в место назначения на другом лайнере в 10:00 по московскому времени, уточнили в ТАСС.