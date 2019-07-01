В пострадавшем от наводнения Тулуне развернут мобильный хлебозавод

Армия подключилась к оказанию помощи жителям подтопленных районов Иркутской области. Соответствующее распоряжение ранее отдал президент РФ Владимир Путин.

Военнослужащие будут на плавающих транспортерах доставлять на затопленные территории грузы и спасателей, а также эвакуировать людей из зоны бедствия.

Накануне власти Иркутской области обратились к Минобороны РФ с просьбой развернуть мобильный хлебозавод в подтопленном Тулуне для нужд населения города, поскольку местное предприятие по производству хлеба сильно пострадало в результате удара стихии.

В ответ на просьбу в оборонном ведомстве было принято решение развернуть мобильный хлебозавод в данном населенном пункте.

Ранее сообщалось, что в Тулуне в результате наводнения под воду ушли несколько бензоколонок. В результате ЧП на поверхности воды образовались пятна горючего. Как, в свою очередь, заявил глава парламента Иркутской области Сергей Сокол, местные власти занимаются вопросом ликвидации последствий этого происшествия.

По сообщениям администрации Тулуна, в городе подтоплено более 1 тысячи жилых домов и ряд социальных объектов. Также затопленными оказались водозабор и 6 километров трассы «Сибирь». Согласно прогнозам специалистов, снижение уровня воды в реке Ие, подтопившей населенный пункт, где проживают около 42 тысяч человек, будет продолжаться по меньшей мере две недели.

Напомним, паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. Спасатели ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации.