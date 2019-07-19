«Рыбацкая лодка»: китайские СМИ с иронией оценили гордость ВМС Украины

Военно-морские учения Sea Breeze – 2019, в которых принимали участие в том числе Украина и США, удивили китайских журналистов. Они откровенно посмеялись, сравнивая морскую мощь двух стран.

Интересно, что недавно украинский президент Владимир Зеленский поделился своими мыслями о том, каким он видит военно-морские силы Украины. Глава государства сказал, что ВМС должны быть сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности. Зеленский также добавил, что военные моряки выполняют важные и сложные задачи, «достойно укрепляя уровень региональной безопасности на юге Украины».

И вот китайское издание Sohu сравнило гордость украинского флота с рыбацкой лодкой. Журналисты отметили, что в военно-морских учениях Sea Breeze – 2019 принимал участие американский эсминец с системой раннего обнаружения «Иджис». В сравнении с ним украинский бронированный артиллерийский катер уступает по многим показателям.

«Нельзя принимать участие в военных учениях на лодке, размером с рыбацкую», - считают авторы статьи.

Они сравнили водоизмещение американского эсминца, которое составляет 8 тысяч тонн с украинским катером в 50 тонн. Журналисты так же напомнили, что Вашингтон обещал подарить Киеву несколько фрегатов, но не сделал этого. Поэтому Украина вынуждена использовать для защиты своей морской границы «рыбацкую лодку».