В МВД не стали возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка-инвалида

В ГУ МВД России по городу Москве сообщают, что на нашли оснований для возбуждения уголовного дела в отношении матери, совершившей покупку незарегистрированного в РФ лекарственного средства для своего сына-инвалида. Такое решение было принято после проведения тщательной проверки.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела», - говорится в сообщении МВД.

В связи с этим, в ведомстве приняли решение вернуть полученные материалы таможне.

Напомним, ранее в Москве была задержана женщина по имени Елена Боголюбова. Она пришла в почтовое отделение, чтобы забрать посылку с лекарством, незарегистрированным на территории России, для своего сына, страдающего от судорог. Случай вызвал резонанс, к решению проблемы подключились детский омбудсмен Анна Кузнецова, также на ситуацию отреагировали в Кремле.