Команда Зеленского заявила о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным. Об этом заявил первый помощник украинского президента Сергей Шефир.

«Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам», — сказал Шефир в интервью изданию Lb.ua.

Он отметил, что Киев уже делает шаги, свидетельствующие о готовности решать конфликт в Донбассе. На это, по словам Шефира, указывают возобновление Минского процесса, а также развод войск в станице Луганской и желание построить там мост.

На прошлой неделе, 11 июля, Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Диалог состоялся по инициативе украинской стороны. Главы двух государств обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и переговоры в нормандском формате и освобождение украинских моряков, задержанных при пересечении российской границы в Керченском проливе.