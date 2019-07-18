«Нужно быть готовым»: климатолог рассказал о грядущих погодных аномалиях

Неустойчивый характер климата обусловлен глобальными изменениями, виновником которых является человек. К такому выводу пришел руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

В разговоре со «Звездой» эксперт рассказал, чего ждать от погоды в ближайшие годы и объяснил, почему повсеместно происходят климатические аномалии.

«Безусловно, все это связано с глобальным потеплением, хотя было бы неправильно винить только его. Сейчас в мире происходит наложение на естественные вариации климата и присущую ему изменчивость антропогенного воздействия. Прежде всего усиливается парниковый эффект. Это очень ощутимо и заметно. Это немного сдвигает среднюю температуру, в России на 2,5 градуса, но гораздо больше раскачивает климат. Все это выливается в переменчивость погоды и те аномальные явления, которые мы видим», - считает Кокорин.

Эксперт уверен, на протяжении ближайших лет общий тренд не изменится. Температура воздуха будет постепенно повышаться и сохранится неустойчивый характер погоды.

«У нас будут наблюдаться температурные аномалии. В жару их будет больше. Надо понимать, что это тенденция глобальная и долгосрочная на весь 21 век. Мы должны к этому адаптироваться и воспринимать всерьез. В России разработан план на ближайшие три года. В связи с этим меняются некоторые давно устоявшиеся положения. Какие-то вещи очевидны медикам, но большая часть требует исследований», - подчеркнул климатолог.

По его мнению, замедлить глобальное потепление под силу только человеку, деятельность которого и является причиной климатической лихорадки.

«Наше воздействие на природу необходимо контролировать, иначе мы разрушим климатическую систему. Но тут снова мы возвращаемся к разговору о выбросе парниковых газов. Это сжигание ископаемого топлива: нефти, газа и угля, а это основа мировой энергетики. Поэтому быстрых решений нет, только эволюционный переход к новым источникам энергии без выбросов газа. Сейчас все страны стараются снизить выброс парниковых газов за счет технологического развития своей экономики. Не климат тащит технологии, а наоборот», - подвел итог руководитель климатической программы.

Метеорологи отмечают неустойчивых характер погоды от российского юга до Сибири и Дальнего Востока. Проливные дожди заливают Сочи, Новосибирск, Благовещенск и другие города. В последнем из-за непрекращающихся двое суток ливней введен режим чрезвычайной ситуации.

Парализована работа общественного транспорта и социальных учреждений. Непогода сопровождается температурными скачками и порывистым ветром. Многие населенные пункты остались без электричества. Сотрудники коммунальных служб переведены на усиленный вариант несения службы.