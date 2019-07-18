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Панамский сухогруз протаранил причал в Индонезии: видео

Ян Брацкий
09:30 18.07.2019
Сотрудники порта были эвакуированы, а работа гавани прервана на три часа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Панамский контейнеровоз «Душа удачи» протаранил причал индонезийского порта и врезался в подъемный кран, который моментально рухнул от сильнейшего удара.

В результате аварии пострадал один человек, также повреждения получили небольшое судно, три грузовика и 14 контейнеров. Всех сотрудников экстренно эвакуировали и закрыли порт на три часа.

Причины, по которым контейнеровоз пошел на таран, сейчас выясняют. По одной из версий, капитан судна не справился с управлением и не смог вовремя сбросить скорость.

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