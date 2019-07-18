Панамский сухогруз протаранил причал в Индонезии: видео
Сотрудники порта были эвакуированы, а работа гавани прервана на три часа.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Панамский контейнеровоз «Душа удачи» протаранил причал индонезийского порта и врезался в подъемный кран, который моментально рухнул от сильнейшего удара.
В результате аварии пострадал один человек, также повреждения получили небольшое судно, три грузовика и 14 контейнеров. Всех сотрудников экстренно эвакуировали и закрыли порт на три часа.
Причины, по которым контейнеровоз пошел на таран, сейчас выясняют. По одной из версий, капитан судна не справился с управлением и не смог вовремя сбросить скорость.