В Росэнергоатоме уточнили детали отключения энергоблоков на Калининской АЭС

Директор Департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Тимонов рассказал подробности инцидента с отключением энергоблоков на Калининской АЭС в Тверской области.

По его словам, в 5:30 утра на одном из трансформаторов станции произошло короткое замыкание. В результате были отключены линии электропередач, идущие к атомной станции.

«Сегодня в 5:30 утра произошло отключение от сети первого, второго и четвертого блоков Калининской станции. Причина следующая: около каждой электростанции независимо от способа выработки электроэнергии есть трансформатор, который отвечает за выдачу электроэнергии в сеть. На одном из трансформаторов Калининской станции, а точнее, на одном из выключателей, произошло короткое замыкание. Как следствие, произошло отключение линий электропередач, которые идут к атомной станции», - объяснил в комментарии «Звезде» Тимонов.

Он также подчеркнул, что авария не связана с работой основного оборудования электростанции.

«На четвертом блоке, который также отключен от сети, реактор находится на мощности. Мы готовы оперативно блок возвращать в сеть», - сказал Тимонов.

На месте инцидента работают специалисты. Ведется постоянный мониторинг радиационного фона на самой станции и в ее окрестностях.