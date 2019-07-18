На Калининской АЭС назвали причину отключения трех энергоблоков

Отключение трех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области произошло вследствие замыкания трансформатора тока. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил начальник управления информации и общественной связи Калининской атомной станции Александр Давыдов.

Он подчеркнул, что инцидент произошел рано утром.

«После того, как электроэнергию по линиям нельзя было передавать, сработал алгоритм автоматики. В 05:02 у нас были отключены три энергоблока: первый, второй и четвертый. Энергоблок номер три находится в работе», - сообщил он.

Вместе с тем Давыдов добавил, что радиационный фон без изменений. Поломок и повреждений оборудования не произошло.

Ранее стало известно, что на месте работают все службы, сотрудники которых устанавливают истинные причины произошедшего. Ведется постоянный мониторинг радиационного фона на самой станции и в ее окрестностях.