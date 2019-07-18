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Более 35 человек пострадали при пожаре на студии аниме в Японии

Наталия Майорова
08:09 18.07.2019
Трехэтажное здание, где произошел пожар, сильно обгорело. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.
© Видео: jlist, twitter © Фото: jlist, twitter

Не менее 38 человек пострадали во время пожара в японском городе Киото. Возгорание произошло на студии аниме Kyoto Animation.

Известно также, что состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое. Сотрудники студии получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители. Был задержан мужчина с канистрой, в которой, вероятно, находился бензин или керосин. Подозреваемый находится на допросе, где он дает показания, уточняет телеканал NHK.

Трехэтажное здание, где произошел пожар, сильно обгорело. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

По словам очевидцев, пожару предшествовал звук, напоминающий хлопок. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Кадры пожара были опубликованы в Twitter.

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