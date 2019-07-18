В зоне паводка в Иркутской области проводится массовая вакцинация животных

Сорок четыре дома остаются подтопленными в пострадавшем от паводка Тулуне в Иркутской области. За сутки вода ушла из двух домов, в них уж началась просушка. По всему городу продолжают разбирать завалы и вывозить мусор.

Параллельно приступили к работе военные ветеринары. Вместе с сотрудниками тулунской ветстанции они следят за эпидемиологической обстановкой в районе, утилизируют погибших животных, а также заботятся об уцелевших.

До начала паводка на местной ветстанции было всего семь собак, сейчас их более 30. До начала разрушительного паводка клетки успели открыть и животные разбежались. После падения уровня воды все собаки вернулись.

Новым постояльцам питомника делают прививки, больных животных - лечат. Во дворе станции сейчас строят новые вольеры. Сотрудники надеются, что надолго собаки в них не задержатся. Местные жители охотно берут их к себе.