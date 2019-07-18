Извергающий пламя: применение беспилотника-огнемета попало на видео

Беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео. Разработка способна извергать струю пламени на цели, которые расположены на расстоянии более 7,5 метра. При этом пламя «извергается» в течение 100 секунд.

В частности, огнеметный дрон может работать практически в любых условиях. Его эффективность одинаково высока как в холод, так и в жару. Грузоподъемность машины составляет 2,3 килограмма.

По данным издания Task&Purpose, БПЛА применяет систему плазменного зажигания. Ему необходим галлон топлива объемом около 3,7 литра, чтобы выпускать огненную струю чуть более минуты.

Кроме того, беспилотник способен обеспечивать передачу изображения в режиме реального времени. По словам производителя, дрон был разработан для нужд сельского хозяйства, однако он может быть полезен в других сферах.

Кадры были опубликованы на YouTube.