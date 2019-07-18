В Коми паводком снесло мост с автотехникой

В селе Нившера Корткеросского района в реку паводком смыло тяжелую технику вместе с частью моста. Видеозапись и снимки происшествия опубликованы в социальных сетях.

Для того, чтобы потоки воды не снесли переправу, жители нагрузили ее тяжелой техникой. Какое-то время такая технология действительно удерживала конструкцию, но чем сильнее становился паводок, тем глубже тонули бульдозеры и машины. В результате стихия все-же победила. Течение снесло мост и всю технику, которая на нем находилась.

Единственное, что удалось спасти - один грузовик. Его на обломках моста унесло вниз по течению и прибило к берегу. Местные власти уже заявили, что пока переправу не восстановят, для жителей организуют лодочную станцию.