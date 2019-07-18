Британские СМИ заподозрили в организации штурма «Зоны 51» ИГИЛ*

Грандиозный флешмоб, в рамках которого более миллиона человек собираются прорваться на территорию знаменитой авиабаза «Зона 51» в Неваде, может привести к серьезным последствиям. Так полагает эксперт по разведке Торнтон Д. Барнс.

Двадцатого сентября пользователи Facebook планируют взять штурмом таинственную американскую военную базу, вокруг которой десятилетиями ходит множество домыслов. Одни надеются развеять слухи о неопознанных летающих объектах, которые пускают сторонники теорий заговора, другие же наоборот - рассчитывают освободить якобы удерживаемых на базе инопланетян.

Барнс опасается, что за этим шуточным флешмобом могут стоять террористы.

«Как участники узнают, кто стоит за этим планом? Откуда они вообще знают, что организаторы не связаны с ИГИЛ* или каким-либо другим противником или врагом, использующим их для нарушения или проникновения в национальную безопасность Соединенных Штатов?», - цитирует Барнса британское издание Express.co.uk.

В то же время Барнс назвал теорию о нахождении инопланетных существ в «Зоне 51» смехотворной. Эксперт пояснил, что провел более десяти лет на военной службе и ни разу не видел и не слышал о космических кораблях или пришельцах.

Барнс также предупредил о существующих юридических рисках при штурме базы, ведь во время этой «операции» могут пострадать люди.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран мира, в том числе и в России.