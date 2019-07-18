Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британские СМИ заподозрили в организации штурма «Зоны 51» ИГИЛ*

Лина Давыдова
08:57 18.07.2019
Американский эксперт по разведке обеспокоен решением пользователей Facebook штурмовать «Зону 51».
Британские СМИ заподозрили в организации штурма «Зоны 51» ИГИЛ*
© Фото: wikimedia

Грандиозный флешмоб, в рамках которого более миллиона человек собираются прорваться на территорию знаменитой авиабаза «Зона 51» в Неваде, может привести к серьезным последствиям. Так полагает эксперт по разведке Торнтон Д. Барнс.

Двадцатого сентября пользователи Facebook планируют взять штурмом таинственную американскую военную базу, вокруг которой десятилетиями ходит множество домыслов. Одни надеются развеять слухи о неопознанных летающих объектах, которые пускают сторонники теорий заговора, другие же наоборот - рассчитывают освободить якобы удерживаемых на базе инопланетян.

Барнс опасается, что за этим шуточным флешмобом могут стоять террористы.

«Как участники узнают, кто стоит за этим планом? Откуда они вообще знают, что организаторы не связаны с ИГИЛ* или каким-либо другим противником или врагом, использующим их для нарушения или проникновения в национальную безопасность Соединенных Штатов?», - цитирует Барнса британское издание Express.co.uk.

В то же время Барнс назвал теорию о нахождении инопланетных существ в  «Зоне 51» смехотворной. Эксперт пояснил, что провел более десяти лет на военной службе и ни разу не видел и не слышал о космических кораблях или пришельцах.

Барнс также предупредил о существующих юридических рисках при штурме базы, ведь во время этой «операции» могут пострадать люди.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран мира, в том числе и в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.07.2019, 06:05
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку - 2»
Дата18.07.2019, 07:17
МРК «Смерч», вооруженный «Ураном», прибыл во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ
Дата17.07.2019, 14:52
Синхронистка Светлана Ромашина завоевала 20-е золото ЧМ в карьере
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.07.2019, 02:29
РФ поднимет в воздух ударный беспилотник «Охотник» до конца года
Дата17.07.2019, 08:55
В Минобороны раскрыли секрет живучести штурмовика Ил-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:50 В стране и мире
«Нужно быть готовым»: климатолог рассказал о грядущих погодных аномалиях
09:11 В стране и мире
Видео
На Калининской АЭС назвали причину отключения трех энергоблоков
08:57 В стране и мире
Британские СМИ заподозрили в организации штурма «Зоны 51» ИГИЛ*
08:52 В стране и мире
Видео
Извергающий пламя: применение беспилотника-огнемета попало на видео
07:48 В стране и мире
Видео
Единственная в мире канатная дорога между двумя странами свяжет Россию и Китай
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник
Видео
«Толстым нет места в раю»: священника сбросили со сцены во время мессы
Видео
Нурмагомедов заломал тяжеловеса-чемпиона: видео
Видео
«В ближайшие пять лет»: климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Видео
Корабль SpaceX для полета на Марс взорвался на стартовой площадке
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС запустили переработку ядерных отходов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.