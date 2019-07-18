Прождавшие в Шереметьево 12 часов дети вылетели во Владивосток

Спустя 12 часов задержки в столичном аэропорту Шереметьево, пассажирский самолет с детьми на борту вылетел во Владивосток. На его борту более 100 несовершеннолетних из России, Белоруссии, Сербии и ряда других государств. Дети направляются во всероссийский детский центр «Океан».

«Да, действительно, эти дети направляются к нам, на смену "Дети мира". Там ребята из Алжира, Греции, Белоруссии, Сербии, Франции и других стран, а также их сопровождающие. Мы готовимся торжественно встретить их в аэропорту Владивостока. Сейчас у них все хорошо», - заявили в пресс-службе детского центра.

Изначально, самолет должен был подняться в воздух вчера вечером, в 18:00. Однако, по техническим причинам вылет был отложен до 06:43 сегодняшнего дня, сообщает ТАСС.

Прибытие детей в Приморский край ожидается в 14:00 по московскому времени. В авиакомпании заявили, что на время ожидания все пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками.