Единственная в мире канатная дорога между двумя странами свяжет Россию и Китай
В случае успешной реализации проекта из России в Китай можно будет попасть всего за шесть минут.
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Строители приступили к возведению канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Трасса пройдет над рекой Амур и свяжет два ее берега.
Торжественный запуск движения намечен на 2023 год. Финансированием проекта занимаются обе стороны и если все получится, как запланировано, то из России в Китай можно будет добраться всего за шесть минут.
Над рекой будут ходить гондолы вместимостью 60 человек каждая, а интервал между рейсами составит всего 15 минут. Сейчас самый короткий путь из Благовещенска в Хэйхэ, по воде, он занимает 20 минут. Теплоходы курсируют раз в час.