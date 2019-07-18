Единственная в мире канатная дорога между двумя странами свяжет Россию и Китай

Строители приступили к возведению канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Трасса пройдет над рекой Амур и свяжет два ее берега.

Торжественный запуск движения намечен на 2023 год. Финансированием проекта занимаются обе стороны и если все получится, как запланировано, то из России в Китай можно будет добраться всего за шесть минут.

Над рекой будут ходить гондолы вместимостью 60 человек каждая, а интервал между рейсами составит всего 15 минут. Сейчас самый короткий путь из Благовещенска в Хэйхэ, по воде, он занимает 20 минут. Теплоходы курсируют раз в час.