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После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник

Наталия Майорова
07:47 18.07.2019
Организатором встречи является житель города Майами-Бич в США. Он призвал собраться 1 октября.
После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник
© Фото: YouTube

Пользователи Сети создали в Facebook группу, аналогичную той, что появилась накануне о штурме таинственной «Зоны 51».

Так, в этой социальной сети появилась группа «Штурм Бермудского треугольника. Он не сможет поглотить нас всех», прийти на которую собираются 17 тысяч человек. Еще более 20 тысяч проявили интерес.

Организатором встречи является Энтони Доминик Карновейл, житель города Майами-Бич в США. Он призвал собраться 1 октября.

«Посетителям следует одеться как персонажи мультика о Губке Бобе или пираты. Я обеспечу лодки и акваланги», - написал он.

Американец также начал сбор средств для организации пляжной вечеринки на краю Бермудского треугольника. Он отметил, что для найма специалиста по организации массовых мероприятий и аренды корабля, а также для приглашения музыкантов необходимо более 4,5 миллиона рублей.

Однако за два дня существования публикации пожертвование сделал лишь один человек: он прислал пять долларов.

Аналогичная встреча по штурму «Зоны 51» намечается на конец октября: миллионы пользователей Сети подписываются на группу в социальной сети Facebook. Однако представитель ВВС США ранее предупредил о том, что такой «штурм» может быть опасным, поскольку уже рассекречены данные о первой жертве.

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