Зеленский назвал условия нормализации отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение задержанных моряков главным условием для возобновления переговоров с Россией. Такое заявление украинский лидер сделал в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Военнослужащие ВМС Украины и двое сотрудников СБУ были задержаны 25 ноября прошлого года после грубой провокации в российских территориальных водах Черного моря. Команда из 24 человек на трех кораблях незаконно пересекла Госграницу РФ и не реагировала на законные требования российских властей.

«Начнем с моряков. Это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», - заявил Зеленский.

Накануне Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста для задержанных украинцев на три месяца. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы РФ в составе организованной группы».