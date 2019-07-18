Знаменитую скалу из мультфильма «Король лев» обнаружили в Приморье

Скала, которая отдаленно напоминает утес из знаменитого мультфильма «Король лев», обнаружена в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье. Здесь расположена «Земля леопарда».

Исследователи получили видео с редким дальневосточным леопардом – самцом Leo 12M по имени Тайфун, который считается «королем» этих мест.

Каменный выступ расположен у вершины одной из гор заповедника. Отсюда открывается панорамный вид долины реки Кедровая: хищники обозревают здесь свои владения во время охоты.

Специалисты «Земли леопарда» установили здесь фотоловушку, которая представляет из себя автоматическую камеру для съемки самой редкой крупной кошки планеты – дальневосточного леопарда.

Леопард на ролике осматривается и оставляет на грунте специальный знак – поскреб с мочевой меткой, что подтверждает его права на эту территорию.