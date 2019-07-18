Врачи заподозрили клещей в переносе нового заболевания

Клещи могут являться переносчиками малоизученного, но очень опасного заболевания - бабезиоза. Об этом предупредили шведские медики, после проведения ряда клинических испытаний и исследований.

Причина недуга в атакующих красные кровяные тельца паразитах, при этом они могут находиться и размножаться в человеческом организме годами. В случае, если иммунная система человека ослаблена это может привести к летальному исходу.

Как рассказала в интервью Sveriges Radio врач Лунда Кристина Перссон, симптоматика заболевания схожа с обычным гриппом. У больного отмечается высокая температура, ломота в суставах, поэтому необходима своевременная диагностика и общий анализ крови.

Помимо бабезиоза клещи переносят более распространенные и не менее опасные инфекции, такие как боррелиоз и энцефалит. Защититься от них можно при помощи вакцинации или специальных защитных спреев, которые наносятся на тело или одежду. В случае отсутствия необходимых прививок стоит воздержаться от походов в лес в период повышенной активности этих членистоногих.