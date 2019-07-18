«Толстым нет места в раю»: священника сбросили со сцены во время мессы

Толстым нет места в раю, заявил священник в Бразилии. За это он мгновенно поплатился: агрессивная темнокожая девушка скинула его со сцены.

В бразильском Сан-Паулу священник Марсело Росси начал свое выступление с того, что женщины с лишним весом не смогут попасть на небеса. Однако он не успел объяснить, в чем причина: в этот момент он уже падал со сцены. В целом его речь была нацелена на то, чтобы спасти прихожан от чревоугодия.

Росси заявил, что «толстые женщины не попадут в рай». В этот момент упитанная девушка выбежала на сцену и толкнула пастыря вниз.

«Около 50 000 шокированных верующих встали со своих мест, а священник резко упал с лестницы на пол», - уточняет Metro.

Представители церкви позже отметили, что пастор цел и невредим. В настоящее время за него молятся.