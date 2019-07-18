Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку-2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал какая ситуация складывается с реализацией проекта «Северный поток – 2». Он сообщил, что строительство идет по плану и уже уложено около 60% общей протяженности газопровода. При этом примерно на 80% профинансированы капитальные затраты на его реализацию.

«Выгоды от проекта очевидны. Уже сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тысяч человек в странах ЕС. Газопровод позволит кратчайшим путем доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России», - заявил Лавров.

На вопрос немецких журналистов о том, как можно повлиять на позицию Дании, глава МИД сказал, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок, идет вразрез с принципами международного морского прав.

«С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне», - сказал Лавров изданию Rheinische Post.

Лавров добавил, что претензий по эксплуатации «Северного потока», вдоль которой планировалось проложить маршрут «Северного потока-2», ни у одной страны, включая Данию, не возникло. Он так же выразил надежду, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения.

Ранее стало известно, что задержка Данией согласования маршрута «Северного потока-2» связана с вопросами безопасности и экологии. И Дания считает запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлемым.