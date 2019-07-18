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В Сирии рассказали о популярности среди населения курсов русского языка

Валентин Гвоздев
06:46 18.07.2019
На сегодняшний день свободный преподаватель «великого и могучего» - огромная редкость.
В Сирии рассказали о популярности среди населения курсов русского языка
© Фото: ТРК Звезда

Первые слова на языке Толстого и Пушкина, студентам из Алеппо даются не легко. Правил так много, что запомнить все нюансы, получается далеко не с первого раза. Почему, например, один человек, но много людей? Или самолет. В арабском языке, все воздушные суда – женского рода.

Сегодня в северной столице Сирии среди изучающих русский язык, много тех, кто жил или учился в России.

«Россия - наш друг. Россия нам очень помогает. Я просто хочу больше знать о вашей стране. Читать русскую литературу, знать культуру. Мне это интересно», - сказал Абдкалед Мад, студент.

Курс элементарного русского в университете Алеппо составляет 63 часа. Несмотря на каникулы, аудитории полны слушателей. На учебной скамье студенты и аспиранты, но есть и те, кто давно покинул стены своей альма-матер. Хассан уверен, знание русского позволит ему быть более успешным.

«Я экономист. Со знанием русского языка я смогу расширить свою профессиональную деятельность. Между нашими странами очень тесные связи. Возможно, буду работать над международными проектами», - сказал Хассан Назар, слушатель курса.

Доктор Мустафа - дипломированный преподаватель русского языка, таких как он в стране – единицы. Со своими студентами он делится не только знаниями, но и воспоминаниями. Рассказывает о Москве, городе, в который влюблен с тех пор, как сам был студентом. Советское образование считает лучшим в мире, именно на его основе, он выработал и свою собственную методику обучения.

«Безусловно, надо объяснять на арабском на первом этапе. Потому что у них мало лексики. Они не знают грамматику вообще. Это постепенно. Для наших студентов нет трудностей в произношении русских звуков, потому что в арабском языке есть много похожих звуков», - сказал Усман Мустафа, заведующий отделением русского языка факультета иностранных языков университета г. Алеппо.

Русский язык в Сирии сейчас самый популярный для изучения. В дамасском университете уже выпустился первый поток переводчиков. Студенты из Алеппо, пока продолжают свою подготовку. Русскую речь сегодня, можно услышать во всех уголках арабской республики.

Детский ансамбль из Латакии гастролирует по всей Сирии. На одном из концертов среди зрителей - и российские военные. Сирийские школьники полюбили русские песни, и выступают с ними не только в арабской республике.

До войны, вторым по популярности языком в Сирии был французский, но сейчас ситуация в корне изменилась. Русский язык изучают по всей стране, причём не только в институтах и университетах, но и в школах. Кто-то изучает его факультативно, где-то он входит в обязательную программу, несомненно одно – русскоговорящих в Сирии с каждым годом становится больше.

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