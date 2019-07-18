В Благовещенске введен режим ЧС

В Благовещенске введен режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся дожей. В результате разгула стихии, подтопленными оказались сразу несколько улиц и социальных учреждений.

Ливни не прекращаются на протяжении двух последних дней и по сообщению Гидрометцентра уже выпало около половины месячной нормы осадков.

Без электроснабжения остались несколько районов города. Ремонтные бригады работают в усиленном темпе. Синоптики предупредили, что непогода продержится в регионе, как минимум еще неделю.

«Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов», - цитирует РИА Новости заявление представителя городской мэрии.

В первую очередь коммунальщики и спасатели откачивают воду из подвалов школ и детских садов, после чего в помещениях проводится дезинфекция.