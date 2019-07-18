Три олененка родились на территории Московского зоопарка

Северный лесные оленята родились на территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Информация об этом была размещена в социальной сети Facebook.

«Крупная популяция в 17 голов мирно пасется на огромной территории - в березовом леске площадью 1 га. Недавно их стало еще больше - на двух самцов и одну самочку», - говорится в публикации.

Оленята родились 16 и 22 мая, а также 1 июня. В настоящее время они быстро набирают вес и способны самостоятельно питаться. Животные любознательные и активные.

«Наши оленята быстро набирают вес - молоко северных лесных оленей значительно жирнее и богаче, чем у других копытных», - сообщается в публикации.

Специалисты ожидают, что оленята уже через месяц смогут самостоятельно питаться, хотя период грудного вскармливания длится около полугода.