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С ведром против зонта: драка украинского гастарбайтера с польским фермером попала на видео

Егор Левин
05:41 18.07.2019
Центром конфликта стал невысокий мужчина, который остервенело ругался на работающих на поле мужчин и женщин; как только он заметил, что его снимают, он тут же подбежал и выбил телефон из рук оператора.
С ведром против зонта: драка украинского гастарбайтера с польским фермером попала на видео
© Фото: Украинский мигрант, Facebook

В Сети опубликовано видео перепалки и легкой драки, произошедших между польским фермером и украинскими гастарбайтерами.

На кадрах видно, как конфликт разгорается вокруг невысокого мужчины с синим зонтом, который остервенело ругается на работающих на поле мужчин и женщин. Как только он замечает, что одна из них снимает его на телефон, мужчина тут же подбегает и выбивает аппарат из ее рук. После этого в перепалку включается мужчина, по видимому, муж или родственник женщины. Между ним и фермером вспыхивает потасовка.

Фактически, конфликт заканчивается, не начавшись. Попрепиравшись непродолжительное время, мужчины расстаются, ни на чем не сойдясь. Польский фермер удаляется восвояси со своим зонтом, оставляя украинских работников на поле под палящим солнцем. Видео опубликовано в сообществе «Украинский мигрант» в Facebook.

Между тем, ранее Украина потеряла лидерство в рейтинге по притоку мигрантов в Россию. По данным Росстата, количество мигрантов из Украины по сравнению с 2017 годом уменьшилось больше чем в три раза: с 47,7 до 14,8 тысячи человек, уступив Таджикистану и Казахстану.

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