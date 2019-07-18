В НАТО пообещали «скоординированный ответ» России по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реакции Организации на решение России по ДРСМД. Если РФ не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, то НАТО даст «взвешенный и скоординированный ответ».

«Вопрос - что мы будем делать, если они не вернутся к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», - сказал генсек на Аспенском форуме по безопасности.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза призвали Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который поспособствовал европейской и международной безопасности в течение последних 30 лет. В Европе глубоко озабочены складывающейся ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС подчеркнули, что сожалеют из-за решения Москвы 3 июля приостановить свои обязательства по Договору.

Йенс Столтенберг сообщил, что у НАТО есть несколько вариантов ответов на решение России, сообщает РИА Новости. Одним из них, могут стать меры по усилению противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.

Ранее генсек НАТО обвинял Россию в нарушении Договора РСМД. Он заявлял, что Москва нарушила нормы соглашения, приняв на вооружение ракетную систему 9М729, и призвал пойти на уступки Вашингтону, то есть отказаться от разработки новых крылатых ракет, в первую очередь, 9М729.