Названо самое фотографируемое место в мире

Опубликовано исследование, в ходе которого был составлен рейтинг достопримечательностей в разных странах мира, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов. Возглавила список Эйфелева башня в Париже.

«С помощью технологии компьютерного зрения специалисты оценили снимки путешественников и определили наиболее фотогеничные места планеты. Ими оказались Эйфелева башня в Париже, Колизей и Фонтан Треви в Риме», - приводит результаты исследования РИА Новости с ссылкой на данные сервиса для хранения данных.

На четвертое место исследователи поставили Храм Святого Семейства или Саграда- Фамилия Гауди в Барселоне. Собор Парижской Богоматери занял пятую строчку. На шестом месте в рейтинге также стоит парижская достопримечательность - Йенский мост. В десятку так же вошли еще три итальянские достопримечательности: Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции (7 место), Миланский собор (8 место) и флорентийский кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре (10 место).

На девятой позиции в рейтинге встал небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ). В рейтинг так же попали и российские памятники. Чаще всего туристы фотографируют в России Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге, а так же соборную мечеть Кул-Шариф в Казани.