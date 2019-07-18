«Самый нелепый проект»: Трамп прокомментировал резолюцию об импичменте

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал голосование конгресса США против рассмотрения резолюции по импичменту. Как заявил президент Соединенных Штатов, ранее ему не доводилось участвовать в таком неразумном деле.

«Палата представителей США только что подавляющим большинством проголосовала против резолюции об импичменте. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоемкий проект, с которым мне когда-либо приходилось работать», - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее некоторые представители Демократической партии в новом составе американского конгресса рассказали о намерении запустить процедуру импичмента. При этом они заявляли, что начинать данный процесс не нужно по политическим соображениям, как нельзя и не начинать этот процесс по политическим соображениям.