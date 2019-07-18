Министр обороны предложил Зеленскому демилитаризовать «Украину»

Министр обороны Украины Степан Полторак посетил вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским крейсер «Украина», после чего предложил судно демилитаризовать.

Напомним, ракетный крейсер проекта 1164 занимал промежуточное положение между тяжелыми крейсерами и эсминцами, основными задачами которого являлись уничтожение надводного противника, борьба с подводными лодками, решение задач коллективной ПВО и ряда других. «Украина» был спущен на воду в 1990 году. Через три года, в 75-процентной готовности, он вошел в состав ВМС Украины. Но крейсеру так и не удалось выйти в море. В 1991-м, из-за нехватки средств, украинские власти прекратили его достройку. Попытки довести судно до ума предпринимались, но так и не были доведены до конца.

В начале 2000-х Россия была готова купить корабль за миллион долларов, но власти Украины захотели выручить за крейсер гораздо большую сумму. Сейчас «Украина» находится на территории Николаевского судостроительного завода (бывший «Судостроительный завод им. 61 коммунара»). По мнению министра обороны Украины Степана Полторака оборудование крейсера можно использовать для модернизации других кораблей ВМС Украины.

«Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. Задачи, которые возложены на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным», - приводят слова министра УНИАН.

Так же Полторак добавил, что вопрос о демилитаризации «Украины» стоит вынести на заседание правительства.