В России появятся многоуровневые парковки-пазлы

Многоуровневые механизированные парковки могут появиться в Подмосковье. Ожидается, что их расположат вблизи железнодорожных станций, офисных зданий и жилкомплексов.

Конструкция парковки-пазла позволяет вместить до 250 автомобилей на площади, по размеру предназначенной для 80. В качестве перспективных территорий для возведения подобных построек рассматриваются такие города, как Красногорск, Люберцы, Химки, Балашиха и другие города с плотной застройкой, расположенные неподалеку от МКАД.

Компанией-разработчиком является госкорпорация «Ростех». Ее специалисты в данный момент заняты проработкой вопроса о размещении первого парковочного комплекса, состоящего из десяти «пазловых» систем. Об этом сообщают «Известия».

По прогнозам «Ростеха», первые многоуровневые механизированные парковки могут появиться в России уже летом 2020 года. В перспективе их планируется внедрять в городах-миллионниках, чтобы сократить затраты на строительство и сэкономить пространство.