Российские военные оказывают помощь населению Иркутской области в зоне паводка

Для оказания помощи населению Иркутской области, пострадавшему от наводнения, направили более трехсот военнослужащих и столько же единиц различного оборудования. В операции участвуют войска радиационной, химической и биологической защиты, а также специалисты материально-технического обеспечения.

В зону стихийного бедствия были направлены военнослужащие Центрального военного округа. Колонна из 50 человек и 20 единиц тяжелой техники выдвинулась в районы действия режима ЧС. В кратчайшие сроки ей предстоит преодолеть более 1100 километров. Сводный отряд совершает марш с техникой из Кемеровской области в город Нижнеудинск.

Как сообщил «Звезде» командир группы обеспечения ЦВО Евгений Ищенко, из Кемеровской в Иркутскую область были переброшены подразделения механизированного хлебозавода, которые обеспечат хлебом местных жителей.

«Отделение полевого хлебозавода выдвигается с целью выпечки хлеба. Возможность по выпечке хлеба данным отделением составляет 3 тонны в сутки. Выпеченный хлеб будет раздаваться местным жителям на безвозмездной основе», - отметил Евгений Ищенко.

Режим Чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах региона - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным местных властей, подтопленными остаются 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает 4,2 тысячи человек. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли в результате наводнения, еще 112 госпитализированы.