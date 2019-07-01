Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российские военные оказывают помощь населению Иркутской области в зоне паводка

Лина Давыдова
08:50 01.07.2019
В зону стихийного бедствия в Иркутской области направлены военные ЦВО.
© Видео: ТРК "Звезда"

Для оказания помощи населению Иркутской области, пострадавшему от наводнения, направили более трехсот военнослужащих и столько же единиц различного оборудования. В операции участвуют войска радиационной, химической и биологической защиты, а также специалисты материально-технического обеспечения.

В зону стихийного бедствия были направлены военнослужащие Центрального военного округа. Колонна из 50 человек и 20 единиц тяжелой техники выдвинулась в районы действия режима ЧС. В кратчайшие сроки ей предстоит преодолеть более 1100 километров. Сводный отряд совершает марш с техникой из Кемеровской области в город Нижнеудинск.

Как сообщил «Звезде» командир группы обеспечения ЦВО Евгений Ищенко, из Кемеровской в Иркутскую область были переброшены подразделения механизированного хлебозавода, которые обеспечат хлебом местных жителей.

«Отделение полевого хлебозавода выдвигается с целью выпечки хлеба. Возможность по выпечке хлеба данным отделением составляет 3 тонны в сутки. Выпеченный хлеб будет раздаваться местным жителям на безвозмездной основе», - отметил Евгений Ищенко.

Режим Чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах региона - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным местных властей, подтопленными остаются 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживает 4,2 тысячи человек. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли в результате наводнения, еще 112 госпитализированы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2019, 02:15
Российские военные совершат полет над Германией
Дата01.07.2019, 08:02
Пилотаж «Стрижей», выставка бронетехники и контакты на триллион рублей: чем запомнится форум «Армия-2019»
Дата30.06.2019, 23:15
Путин посетил закрытие II Европейских игр в Минске
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.06.2019, 22:49
Демонстрация мощи и миллиардные контракты: как прошел форум «Армия-2019»
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:23 В стране и мире
Видео
Оглушительный грохот и огромный столб пыли: опубликованы кадры взрыва многоэтажки в США
07:41 В стране и мире
В России изменились правила продажи молочных продуктов
07:19 В стране и мире
Видео
В результате затопления АЗС в Тулуне образовалось нефтяное пятно
06:56 В стране и мире
Спецслужбы арестовали лидера крупнейшей террористической группировки в Азии
05:54 В стране и мире
«Назло России»: Джонсон обосновал свою причину провести Brexit
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Полиция Великобритании разыскивает трехметрового питона
Треугольник дьявола: ученые приблизились к разгадке исчезновения «Циклопа» на Бермудах
Видео
Дети-трансгендеры, мужчина с подгузниками и женщина с инструментами: британская версия «цивилизованного» человека
Видео
«Звезда» публикует кадры бронированного «Тайфун-К» изнутри
Видео
Опубликовано видео первой советской атомной бомбы
Марсоход запечатлел на Красной планете таинственный белый свет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.