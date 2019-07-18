Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео в мае поручил Госдепу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
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Большинством голосов в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решений президента США Дональда Трампа по поставка оружия Эр-Рияду.
Ранее стало известно, что американский госсекретарь Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
В поручении говорилось о завершении официального уведомления о 22 поставках оружия на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов. Уточнялось, что США поставляют оружия своим союзникам, чтобы усилить потенциал их самообороны и для «сдерживания агрессии Ирана».
По информации AFP, конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии.