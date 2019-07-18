Конгресс США проголосовал против поставок оружия Саудовской Аравии

В поручении говорилось о завершении официального уведомления о 22 поставках оружия на общую сумму около 8,1 миллиарда долларов . Уточнялось, что США поставляют оружия своим союзникам, чтобы усилить потенциал их самообороны и для «сдерживания агрессии Ирана».

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