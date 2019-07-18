Осужденную в США россиянку Осипову перевели в Коннектикут

Россиянку Богдану Осипову, осужденную в США за похищение собственного ребенка, перевели в Коннектикут для постоянного отбытия наказания. Там она содержится в тюрьме общего режима Данбери.

Всего в исправительном учреждении содержится более тысячи человек. Там они имеют возможность работать, заниматься спортом и проводить свободное время за иными занятиями в рамках тюремного режима. Заключенные самостоятельно оплачивают продукты в тюремном магазине сверх нормы, а также телефонные звонки и Интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро тюрем США.

Напомним, Богдану Осипову арестовали в США после того, как она, опасаясь угрозы домашнего насилия со стороны американского супруга, вывезла своих детей в Россию. Брошенный муж отправился в суд, где сумел добиться развода и предоставления ему опеки над детьми. Осипова вернулась, чтобы подать встречный иск, но была задержана ФБР по обвинению в похищении людей и вымогательстве - так решение российского суда о выплате алиментов интерпретировали в США.