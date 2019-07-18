«Не сигнал, а необходимость»: Лавров объяснил возвращение РФ в ПАСЕ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал решение ПАСЕ вернуть российской делегации полномочия. На его взгляд это необходимый шаг, чтобы выправить «нездоровую ситуации в общеевропейской Организации». Дипломат так же подчеркнул, что наших депутатов лишили прав незаконно.

«Своим решением Ассамблея спровоцировала глубокий кризис в Совете Европы», - заявил Лавров.

Отвечая на вопрос журналистов Rheinische Post является ли возвращение российской делегации полномочий в ПАСЕ сигналом к улучшению отношений, министр заявил, что это не сигнал, а необходимый шаг.

«Возвращение наших депутатов в Страсбург – это не «сигнал», а необходимый шаг на пути выправления нездоровой ситуации в общеевропейской Организации, когда агрессивное русофобское меньшинство по сути дела препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ», - сказал Лавров.

Напомним, в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Ассамблея дважды поднимала вопрос о восстановлении российских полномочий, но санкции только усиливались. В результате российская сторона заявила об отказе работать в таких условиях, и с 2016-2018 годы не отправляла заявку на подтверждение своих полномочий. В июне 2017-го РФ приостановила часть выплат своих взносов. Наконец, в июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме.