В Омске отреставрируют две легендарных бронемашины времен ВОВ

Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановят танк ИС-2 и самоходную установку ИСУ-152. Об этом сообщили в Ростехе.

Отмечается, что советский тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и самоходную установку ИСУ-152 привезли из города-героя Мурманска из мест боевых действий.

«У бронетехники хорошо сохранился корпус, без боевых повреждений, но задачу по ремонту и восстановлению осложняет то, что на башне ИС-2 отсутствует пушка, а ИСУ-152 отличается по конструкции от танков – у самоходной установки литая башня, которая не вращается», - говорится в сообщении.

Кроме того, у машин не сохранилась внутренняя конструкция, из-за чего на ход их будет поставить невозможно.

Напомним, что ранее завод «Омсктрансмаш» ранее уже реставрировал бронетехнику времен Великой Отечественной войны. Два года назад здесь был восстановлен легендарный Т-34. Теперь он возглавляет парад Победы 9 мая.