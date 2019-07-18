Посол РФ заявил о развязывании США «визовой войны»

Посол России в США Анатолий Антонов назвал ложной статью, в которой говорилось, что 30 американским учителям, преподающим в англо-русской школе в Москве, было отказано в визах. Дипломат подчеркнул, что ни одного отказа сделано не было.

Ранее в МИД РФ заявили, что США намеренно манипулируют общественным мнением, создавая скандал, заложниками которого становятся простые граждане. Речь идет о статье в New York Times, в которой говорится об отказе Россией в выдаче виз пятой части педагогического состава, преподающего в московской англо-американской школе, в которой учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.

По мнению Антонова, в Вашингтоне против российских дипломатов развязали «визовую войну». Он напомнил о ситуации в апреле 2018 года, когда из США были высланы 60 российских дипломатов и членов их семей, - в общей сложности около 200 человек.

«С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну», - цитирует Антонова РИА Новости.

Дипломат считает, что из-за сложившейся ситуации проблемы испытывают и американская, и российская стороны. Он рассказал, что США «ввели систему разменов», когда за каждого российского дипломата должен получать визу американский дипломат, за каждого сотрудника административно-технического состава Москва должна выдавать визы американскому персоналу.

По словам Антонова, подобный «размен» коснулся всех: учителей, поваров, водителей и садовников. При этом российская сторона неоднократно предлагала «различного рода развязки», в том числе вывести административно-технический персонал из системы «разменов». Но в ответ на это, США требовали выдачи виз для своих сотрудников, а с российскими предлагали разобраться не раньше осени.

«Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с США, в нормальной ситуации в области визовых проблем... Мы готовы завтра начать выдавать визы американским учителям, но можем ли рассчитывать на взаимность с американской стороны? Никакого ответа нет», - сказал Антонов.

Дипломат также уточнил, что подобного рода статьи – это «давление и выламывание рук». По его мнению подобная политика вряд ли даст какие-то результаты, а неопределенность с прибытием административно-технического персонала, как с российской, так и с американской стороны, может вызывать трудности в работе.