Лавров объяснил, почему вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о причинах возникновения тревожной ситуации вокруг НАТО. По словам политика, поведение участников альянса во многом зависит от давления со стороны США.

«Сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики», - заявил Лавров.

В качестве примера он привел неоправданный рост расходов на военные нужды, наращивание военного присутствия у границ с Россией и союзной ей Белоруссии и соответственно повышение рисков непреднамеренных инцидентов и эскалации военно-политической напряженности. Об этом Лавров рассказал в интервью немецкой газете «Райнише пост».

Ранее российский министр уже коснулся русофобской политики, рассказав об ее неконструктивности. В качестве примера он привел решение ПАСЕ по прекращению дальнейшей дискриминации российских парламентариев. По мнению главы МИД РФ, страны, которые давно осознали тупиковость подобной политики, стремятся к диалогу.