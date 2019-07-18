«Без фобий и капризов»: Лавров заявил о намерении продолжать сотрудничество с Ираном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана. Министр заявил, что Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Исламской республикой в угоду чьим бы то ни было «фобиям» и «капризам».

«Исламская республика – наш сосед, у нас налажены прочные связи по многим направлениям. Приостанавливать абсолютно легальное, взаимовыгодное сотрудничество с ИРИ в угоду чьим бы то ни было «фобиям» и капризам мы не намерены», - заявил дипломат.

По мнению министра, сложившаяся напряженная ситуация вокруг Ирана – это прямое следствие «недальновидного и опасного курса» администрации США, сообщил Лавров журналистам Rheinische Post. Дипломат уточнил, что Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых позиций в экономике Ирана, что привело к резкому обострению обстановки в районе Персидского залива. При этом Белый дом продолжает наращивать свою военно-морскую группировку и обмениваться взаимными обвинениями с Тегераном. Лавров опасается, что любое «неосторожное движение» может привести к конфликту, чреватому непредсказуемыми и разрушительными последствиями.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп якобы разорвал ядерную сделку с Ираном «назло» своему предшественнику Бараке Обаме. Эта информация просочилась из дипломатических телеграмм, которые писал посол Великобритании в США Ким Дэррок, подавший после скандала в отставку.