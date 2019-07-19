ВКС РФ шесть раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Благодаря профессиональным действиям российских летчиков нарушений воздушного пространства России удалось избежать.
© Фото: Минобороны РФ
За минувшую неделю 28 иностранных летательных аппарата вели воздушную разведку вблизи границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
На их действия отреагировали силы ВКС РФ: боевые истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушений российской госграницы.
В военном ведомстве также подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям российских ВКС нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее «Звезда» публиковала кадры тренировок экипажей самолетов Су-27 по перехвату иностранных разведчиков в небе над Балтикой.