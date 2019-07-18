Шагнула со сцены в темноте: стали известны обстоятельства падения Инны Чуриковой

Народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева, рассказала «Звезде» при каких обстоятельствах произошло падение ее коллеги по сцене Инны Чуриковой. По словам артистки, имел место рабочий момент.

«Она упала в темноте со сцены. На первый взгляд, ничего не сломала, сотрясения мозга нет. Она просто ушиблась сильно, ничего трагического не происходит», - пояснила Васильева.

Она также заявила, что в момент падения находилась рядом с Чуриковой и видела, как все произошло.

«Я рядом с ней на сцене была: там вырубается свет, перемена картины, и она шагнула со сцены. Не потому, что закружилась голова или что-то еще с ней произошло, а просто в темноте», - рассказала артистка.

Васильева сожалеет о случившемся и отмечает, что врачи очень быстро оказались в зале и оказали первую неотложную помощь.

Напомним, народную артистку СССР Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве. Пострадавшая, возможно, повредила руку, однако точное ее состояние будет понятно после рентгена и МРТ. На данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь.