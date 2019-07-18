Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, которые были представлены министерством финансов еще в середине мая.

Предполагается, что доходы федерального бюджета возрастут на 205,6 миллиардов рублей, а расходы повысятся на 256,5 миллиардов рублей. В общей сложности, профицит бюджета в 2019 году снизится, в сравнение с первоначальными утвержденными в законе о бюджете показателями, и составит немногим выше 1,88 триллиона рублей (1,7% к ВВП).

В документе, опубликованном на сайте правовой информации, так же пересмотрен прогноз по курсу российской валюты. Предполагается, что по итогам 2019 года среднегодовой курс рубля составит 65,1 рублей за доллар, вместо предполагаемых 63,9 рублей.