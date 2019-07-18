Директор «Ленкома» рассказал о состоянии госпитализированной Чуриковой

Напомним, народную артистку СССР Инну Чурикову госпитализировали после падения на сцене театра «Русская песня» в Москве. Пострадавшая, возможно, повредила руку, однако точное ее состояние будет понятно после рентгена и МРТ. На данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

«Ее привезли в Склифосовского. Предположительно, у нее ушибы. Слава богу, ничего больше. Об этом сказали врачи, которые везли ее в скорой помощи», - поделился Варшавер.

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