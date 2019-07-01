Оглушительный грохот и огромный столб пыли: опубликованы кадры взрыва многоэтажки в США

Снос заброшенного здания в американском Далласе (штат Техас) сняли камеры видеонаблюдения. Строение уничтожили при помощи взрывчатки.

Кадры сноса многоэтажки были опубликованы в Twitter службы 911. На записи видно, как здание под оглушительный грохот превращается в груду мусора, а огромный столб пыли в этот момент устремляется высоко в небо.

«Заброшенное здание в центре Далласа снесено», - говорится в публикации американской экстренной службы.

В сообщении 911 также сказано, что из-за большого облака пыли пришлось на несколько часов перекрыть дороги в районе сноса строения.