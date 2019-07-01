Оглушительный грохот и огромный столб пыли: опубликованы кадры взрыва многоэтажки в США
Из-за большого облака пыли, образовавшегося на месте сноса здания в Далласе, американским спасателям пришлось на несколько часов перекрыть близлежащие дороги.
© Видео: Breaking911, Twitter © Фото: Breaking911, Twitter
Снос заброшенного здания в американском Далласе (штат Техас) сняли камеры видеонаблюдения. Строение уничтожили при помощи взрывчатки.
Кадры сноса многоэтажки были опубликованы в Twitter службы 911. На записи видно, как здание под оглушительный грохот превращается в груду мусора, а огромный столб пыли в этот момент устремляется высоко в небо.
«Заброшенное здание в центре Далласа снесено», - говорится в публикации американской экстренной службы.
В сообщении 911 также сказано, что из-за большого облака пыли пришлось на несколько часов перекрыть дороги в районе сноса строения.