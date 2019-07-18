На Московском НПЗ начал работу первый в столице автоматизированный терминал отгрузки топлива

Московский нефтеперерабатывающий завод запустил первый в Москве автоматический терминал отгрузки топлива, позволяющий одновременно заправить сразу 12 автоцистерн.

Мощность комплекса составляет 6,5 тонн в сутки. Силами предприятия обеспечивается более трети бензина на столичном рынке. Завод также является основным поставщиков топлива для столичных аэропортов.

Ко всему прочему, терминал осуществляет отгрузку абсолютно герметично, максимально соблюдая все нормы экологичности. Используемые в терминале технологии полностью исключают попадание нефтепродуктов в окружающую среду. Гендиректор завода Виталий Зубер также отметил и самые современные средства защиты и систему блокировок, обеспечивающих полную автоматизацию всех процессов.

Руководитель программы экологической модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода Юрий Ерохин назвал точные цифры.

«На данный момент мы смогли снизить воздействие на окружающую среду на 50%. К завершению второго этапа, к 2021 году, мы снизим эту цифру еще на 50%», - пообещал он.

По словам Ерохина, за этими цифрами кроется большая работа по строительству новых установок и их модернизации, по внедрению лучших из существующих доступных природоохранных технологий.